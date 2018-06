L’Université Assane Seck de Zinguinchor réceptionne un nouveau bloc pédagogique…

La Directrice de l’Agence de Construction des Bâtiments et Édifices Publics (ACBEP),Madame Socé Diop , vient de remettre les clefs du nouveau bloc pédagogique de l’Université Assance Seck de Ziguinchor.

Ce bjou infrastructurel d’une valeur de 450 Millions de nos francs, va pouvoir rgler un réel problème des étudiants de cet établissement qui, selon leurs propres termes, quittaient «EMA» et allaient jusqu’à l’«ELEVAGE» pour faire cours . Pour dire, la promiscuité des lieux demeurait une vieille doléance que l’Etat du Sénégal vient ,ainsi, de satisfaire.

A en croire Madame Dionne «La recherche des solutions aux nombreux problèmes de nos étudiants est une priorité du gouvernement de la République du Sénégal. Le Président de la République son Excellence M. Macky Sall, à travers notre Ministère de tutelle, nous a toujours instruit d’aller dans le sens d’une meilleure amélioration des conditions d’étude des étudiants et de travail du personnel professoral. En réceptionnant ce joyau , nous venons de répondre au déficit criard de salles au niveau de l’Université Assane Seck.

Ainsi, ce nouveau bloc d’un coût de 450 Millions de F CFA, comprend 10 Salles de classe, 8 bureaux, des salles de TP et TD, des salles d’Archives , des cuisines transformées en salles infotrmatiques sur la demande du Ministre de l’Enseignement Supérieur et du Recteur de l’Université », a fait savoir Madame Dionne. Rappelons que ce nouveau bloc va abriter,à en croire le Recteur de l’UASZ, l’UFR Lettres , Arts et Sciences Humaines.