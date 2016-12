L’UNIVERSITÉ DE BAMBEY SIGNE DEUX CONVENTIONS DE PARTENARIAT AUX USA

0

L’Université Alioune Diop de Bambey a signé une convention de partenariat avec l’organisation internationale Merlot, annonce un communiqué transmis à l’APS. L’UADB a également signé une convention avec la Southern University A&M Collège System (SUS) de la Louisianne, signale le texte, soulignant que cela prouve les résultats et les performances de cette université. Par ailleurs, le professeur Moustapha Diack, maire honoraire de Bâton Rouge (USA) est nommé par les autorités universitaires ambassadeur de l’UADB aux USA « pour booster la coopération et les services à la communauté ». De même, souligne le communiqué, il a été entamé, dans le cadre de la formation à distance, un travail qui entre en droite avec l’Institut de formation à distance que dirige le Pr Alassane Diop de l’UADB. Cet institut bénéficie d’un partenariat prometteur, car Merlot compte accompagner les efforts et les excellents résultats produits par cette université.