Lutte- championnats d’Afrique Adama Diatta remporte la médaille d’or !

L’équipe du Sénégal de lutte a décroché quatre médailles, dont une en or avec Adama Diatta, lors des championnats d’Afrique de lutte olympique qui se sont achevés, ce lundi, à Port Harcourt (Nigeria), informent nos confrères de l’Aps. Les autres médailles sénégalaises ont été remportées respectivement par Anta Sambou (argent), Safiétou Goudiaby et Jean Bernard Sambou (bronze). Oumar Faye et Nahamie Sambou sont classés à la 4-ème place de leur catégorie lors de cette compétition qui avait démarré le 5 février dernier.