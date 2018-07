Lutte contre les changements climatiques: Le Sénégal mise sur l’adaptation et l’atténuation

Atténuer le changement climatique et s’y adapter. L’Etat du Sénégal s’est engagé dans ces deux voies indispensables pour réduire les risques que génère le changement climatique.

Le Sénégal s’est inscrit dans deux voies d’action au niveau des politiques pour lutter efficacement contre les changements climatiques : l’atténuation et l’adaptation. C’est ce qu’a révélé la conseillère technique au Ministère de l’Environnement et du Développement durable, Mme Diatou Thiaw Niane. Elle présidait hier le séminaire sur l’expérimentation d’un cadre normalisé d’octroi de crédits carbone au profit de programmes d’accès à l’énergie au Sénégal. A l’en croire, le Sénégal a mis le développement au cœur des mesures d’atténuation des effets des changements climatiques à travers un financement carbone. « C’est en ce sens que la Banque mondiale, dans le cadre de l’initiative carbone pour le développement (Ci-DEV), accompagne le Sénégal dans ce processus », a-t-elle fait savoir.

Ainsi, la conseillère de souligner que sur près de 7700 projets écoulés des mécanismes de développement propres (MDP), notre pays n’en a eu que dix et cela peut se traduire par la lourdeur des procédures. « Avec cette initiative de la Banque mondiale, le Sénégal pense capter beaucoup plus de projets, notamment au niveau du secteur crucial de l’énergie, surtout en milieu rural. Et cela permettra également d’atteindre les objectifs politiques pour l’accès à l’énergie et dans le cadre des ODD (6) », a-t-elle dit.

Javier Freire Coloma, spécialiste en énergie et finance climatique à l’Unité de gestion des fonds climatiques de l’institution monétaire internationale, de son côté, d’assurer que les financements de l’Initiative carbone pour le développement (Ci-Dev) de la Banque mondiale peuvent venir en soutien aux efforts déployés par le gouvernement sénégalais pour atténuer les effets du changement climatique et éliminer la pauvreté énergétique. « Ci-Dev a signé un contrat d’achat de crédit de réduction des émissions avec l’Agence sénégalaise pour l’électrification rurale (ASER), par le biais d’une promesse d’achats de crédits carbone générés à l’avenir dans le cadre du projet électrification rurale », a-t-il fait savoir.

Cependant, le spécialiste de noter que le cadre normalisé d’octroi de crédits de carbone (SCF) est un ensemble de procédures et directives souples, administrées et gérées par les pouvoirs publics depuis la ratification de l’Accord de Paris sur le climat. « C’est un exemple de modèle de financement fondé sur les résultats. Ce contrat est un engagement à acheter de futurs crédits carbone et une source de revenus futurs qui va en outre aider à attirer des investisseurs privés et mobiliser d’autres sources de financements pour la mise en œuvre du projet », a-t-il expliqué. Et ajoute que l’initiative carbone pour le développement (Ci-Dev), un fonds judiciaire de la Banque mondiale, mobilise des fonds privés à l’appui de l’accès à l’énergie propre dans les pays à faible revenu.

Pour M. Coloma la Banque mondiale octroie des financements fondés sur les résultats des projets d’initiative privée appliquant des modèles économiques innovants et transformateurs. « On utilise les outils de développement propres pour mesurer l’impact des actions. Ce sont des paiements axés aux résultats pour soutenir ces projets d’environnement dans des pays en développement », a-t-il dit. Et souligne que ce projet qui est initié depuis 8 ans, offre aux ménages ruraux un accès fiable à des formes d’énergie propre et leur procure un ensemble de bienfaits sociaux et environnementaux, en utilisant des technologies propres pour de nouvelles connexions énergétiques.

Khady Thiam COLY