Lutte contre les déchets plastiques La commune de Fann – Point E – Amitié débloque 15 millions F

Le maire de Fann – Point E – Amitié, Palla Mbengue, a procédé hier au lancement de la campagne «une famille, une poubelle».

Faire disparaitre les déchets plastiques de la commune de Fann – Point E – Amitié, c’est l’objectif de l’opération « une famille, une poubelle». Lancée hier au terrain Gaspard Camara, cette initiative de Proplast Industrie, en partenariat avec la mairie Fann – Point E – Amitié, est destinée à la gestion rationnelle des déchets plastiques. Selon le maire, 15 millions de nos francs ont été mobilisés pour la lutte contre les déchets plastiques, à travers la campagne qui consiste à distribuer des poubelles à chaque maison de la commune. « Lorsque nous avons été élus à la mairie, nous avions dégagé nos priorités parmi lesquelles le problème de l’environnement. Pour régler le problème de l’environnement, il faut régler le problème de l’insalubrité. C’est la raison pour laquelle, en rapport avec le bureau municipal, nous avons eu de l’idée de la campagne « une famille une poubelle », a déclaré Palla Mbengue. « Même si nous sommes dans une commune résidentielle, nous assistons malheureusement à des scènes déplorables. On voit des sachets par-là, des bassines de gauche à droite. C’est la raison pour laquelle on s’est dit, pour en tout cas adhérer à cette politique, nous avons initié cette campagne », a-t-il fait savoir. Le Directeur général de Proplast industrie, Macoumba Diagne, de son coté, de noter qu’il est vrai que les déchets plastiques sont partout, à tel point qu’ils deviennent finalement un décor banal de notre cadre de vie. Ils jalonnent les axes routiers, les artères principales et les jardins publics de nos villes. « Cette problématique doit interpeller la responsabilité de tous, le gouvernement, les collectivités locales, la société civile, les entreprises et les populations, afin qu’il y ait une synergie d’action en vue d’y apporter les solutions appropriées et concrètes. Les industries plastiques, notamment des collectivités locales comme la commune de Fann – Point E – Amitié, s’engagent à accompagner et à soutenir RECUPLAST afin de créer une véritable économie circulaire sénégalaise. Nous croyons fort que d’autres acteurs vont nous rejoindre », a-t-il expliqué.

Khady Thiam COLY