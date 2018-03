Lutte contre la drogue : deux barons tombent

Les limiers de la Sûreté urbaine de Dakar ont mis la main sur deux barons de la drogue dure (un ancien Dj et sa femme). Selon nos informations, ils ont été interpellés avec 105 grammes de cocaïne composés de 10 boulettes de cocaïne de 10 grammes chacune, d’une boulette de 5 grammes et de 5 parts d’héroïne. Nos sources de préciser que, depuis un certain temps, les hommes du commissaire El Hadj Dramé ont été informés d’une reprise du trafic de drogue dure dans le secteur de la Médina. Un grand réseau entretenu par un couple qui ravitaille presque tout Dakar (des Almadies au Plateau).

Décidés à y mettre fin, après plus d’un mois de renseignements, de planques et de surveillances, un plan a été mûri. La stratégie a payé, car elle a permis d’interpeller, durant la nuit du 19 au 20 février 2018, suite à un rendez-vous, d’abord à la place de l’indépendance, non loin d’un célèbre restaurant, avec un nommé Ousmane, ancien Dj dans une discothèque dakaroise.

Nos informateurs renseignent qu’il été pris au moment de procéder à la livraison de 100 g de cocaïne. Un transport chez lui a permis aux enquêteurs d’alpaguer son épouse. Cette dernière a été surprise avec, en sa possession, 5 parts d’héroïne et une boule de cocaïne d’environ 5 g. Ils ont été placés en garde à vue pour association de malfaiteurs, détention de cocaïne et d’héroïne aux fins de trafic, avant d’être déférés au parquet et placés sous mandat de dépôt.

Enquête