Lutte contre le changement climatique- l’Afrique lance sa plateforme à Bonn

La Journée de l’Afrique a été célébrée ce 15 novembre au cœur de la COP23 à Bonn, avec le lancement officiel de l’Africa NDC Hub, la Plateforme africaine pour les contributions déterminées au niveau national (CDN).

Cette initiative de la Banque africaine de développement (BAD), ralliée par une dizaine de partenaires, a pour objectif d’aider les 54 pays d’Afrique à remplir leurs engagements vis-à-vis de l’Accord de Paris, autrement dit à mettre en œuvre leurs CDN respectives sans négliger pour autant les priorités de développement qui sont les leurs. « Cette plateforme est une réponse à la demande de plusieurs pays africains », a déclaré Amadou Hott, vice-président de la BAD en charge de l’Électricité, de l’Énergie, du Changement climatique et de la Croissance verte. Il a dévoilé cette nouvelle initiative face à un parterre de chefs d’Etats, ministres, décideurs et représentants de la société civile, entre autres, venus de tout le continent. D’après lui, il faut y voir l’opportunité d’accélérer l’investissement dans l’action climatique en Afrique à travers les CDN pour une meilleure coordination entre les partenaires, pour fournir une réponse collective et efficace. D’après un communiqué de la BAD, l’Africa NDC Hub devrait aider à catalyser des financements concessionnels en faveur de projets climatiques en Afrique qui, à leur tour, aideront à lever des financements privés. Une initiative des plus opportunes, quand l’on sait que 4 000 milliards de dollars américains sont requis pour mettre en œuvre les CDN, d’après de récentes études. Selon la source, si les 54 pays d’Afrique ont signé l’Accord de Paris ratifié par 43 d’entre eux, et que 53 ont soumis et ratifié leurs CDN (la Libye exceptée), 85% de ces CDN sont conditionnées à une aide financière extérieure et seuls 15% reposent sur leurs budgets nationaux. L’Afrique est déjà le parent pauvre des flux de la finance climatique mondiale, captant moins de 5% du total. Aussi l’annonce de cette nouvelle plateforme a-t-elle été accueillie avec faveur. En effet, la plateforme est focalisée sur trois domaines d’appui stratégiques, à savoir la favorisation de l’action climatique à long terme, la mobilisation des moyens de mise en œuvre et la coordination, plaidoyer et partenariats.

Zachari BADJI