LUTTE CONTRE L’ISLAMOPHOBIE Le Chef de l’Etat initie un prix dédié aux medias

Le secrétaire général du ministère sénégalais de la Culture et de la Communication, Birane Niang a fait part de la création du « « Prix international pour les médias et les professionnels des média » lors d’une réunion d’experts de l’OCI chargés de créer ledit prix. Celui-ci permettra aux pays de l’Organisation de la coopération islamique (OCI) de s’impliquer davantage dans la lutte contre l’intolérance et l’islamophobie.

A la tête du Comité permanent pour l’information et les affaires culturelles (COMIAC) , le président Macky Sall initie le « Prix international pour les médias et les professionnels des média ». A en croire M.Niang, le prix a pour but de pousser les professionnels de l’Information à s’impliquer davantage dans la lutte contre l’intolérance et l’islamophobie. Ce prix entre, selon lui, en droite ligne avec la stratégie médiatique globale de l’OCI, qui vise à promouvoir, de façon efficace et cohérente, les vraies valeurs de l’islam. Suffisant pour lui d’estimer que cette distinction va susciter la créativité du monde médiatique des Etats membres de l’OCI, raffermir les liens entre les hommes des médias, et contribuer à l’instauration de la paix et de la sécurité internationale. Avant d’ajouter que le futur prix aura l’avantage de promouvoir aussi l’entente et le dialogue entre les civilisations, les cultures et les religions.

Sous ce même registre, la directrice du département de l’information au secrétariat général de l’OCI, Maha Mustapha Akil a souligné que la communication est importante à toute chose, tout comme la diplomatie communicationnelle entre les pays et l’utilité d’une distinction dédiée aux médias. Pour cela, elle invite, tous les médias des pays membres de l’OCI à participer au concours prévu pour cette distinction qui, à son avis, peut aider à la promotion de la culture et de la paix . « Nous allons réfléchir au format du prix. Dès que nous aurons atteint des résultats, ils seront publiés », a assuré Cheikhou Oumar Seck, journaliste, ancien présentateur et directeur de la télévision publique sénégalaise (RTS).

Safiyatou DIOUF