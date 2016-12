0

Déterminées à mettre fin à la malnutrition, les « Bajénou Gokh » de la commune de Yeumbeul Nord sont en train de faire beaucoup d’efforts à travers la prise en charge des enfants en situation difficile. Après avoir bénéficié des formations, elles mènent des campagnes de sensibilisation sur l’importance de la nutrition chez l’enfant.

Une cérémonie dénommée « Sargal Bajénou Gokh » a été tenue dans la commune de Yeumbeul Nord. Pour Diougouna Sakho, maitresse sage-femme, « le rôle des « Bajénou Gokh » au niveau des communes a été déterminant. Elles se sont distinguées par rapport à la prise en charge des enfants. Elles s’activent avec leurs propres moyens. Au début, la commune avait les signaux au rouge et grâce à leurs efforts volontaires, la malnutrition n’existe plus à Yeumbeul Nord. La prise en charge a été effective ». Selon toujours Mme Sakho, « les Bajénou Gokh » cotisent mensuellement chacune 500 Franc Cfa pour pouvoir dérouler leurs activités de bienfaisance à l’endroit des populations. Ces bénévoles ont été souvent soutenues par des mouvements pilotés par Ndréry Aïdara et de son équipe. Enda Santé qui finançait toutes leurs activités, s’est retiré mais reste jusqu’à présent leur partenaire. Un appel a donc été lancé aux autorités pour l’accompagnement de ces braves femmes qui usent leurs forces pour aider les populations dans le domaine de la santé et sur plusieurs volets ».

Il faut signaler que lors de la cérémonie d’hommage aux « Bajénou Gokh » de la commune de Yeumbeul Nord, beaucoup d’entre elles ont été primées pour services rendus gratuitement et volontairement aux populations malgré leurs maigres moyens. « La mairie a aidé les femmes dans le volet formation. Les acteurs et actrices de la santé ne baisseront pas leurs bras et joueront leur partition dans la lutte contre la malnutrition », dira Mme Sakho.

Sada Mbodj