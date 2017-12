Lutte contre le terrorisme Les connexions inévitables

REWMI.COM- La lutte contre le terrorisme au Sénégal connait une nouvelle phase avec le procès prévu, ce 14 février, d’Imam Ndao et de ses 31 autres co-inculpés, contre lesquels pèsent divers délits comme l’apologie du terrorisme.

Pour arriver à de telles séries d’arrestations de présumés terrorismes, il a fallu la contribution des services de sécurité d’autres pays, comme le Burkina Faso qui a arrêté Abdou Akim Mbacké Bao soupçonné d’appartenir à Aqmi, du Niger qui a livré Matar Diokhané et de la Mauritanie qui extradé Abu Youssuf.

Les services secrets d’autres pays amis ont également contribué activement à l’échange d’informations nécessaires à une bonne synergie d’action.

Malheureusement, la presse a fait état de quelques couacs dans la coordination interne des actions, notamment entre l’Armée et la Police, si l’on en croit Dakar-Times. Si cela est avéré, il est important de méditer sur l’exemple américain du 11 septembre, la plus meurtrière attaque terroriste de l’histoire, planifiée et exécutée sur le sol de ce pays, du fait simplement que les différents services n’avaient pas suffisamment collaboré entre eux.

Dans cette lutte, c’est le renseignement qui est la pierre maitresse. Dès lors, la réforme des services opérée doit être approfondie si jamais elle montre des insuffisances opérationnelles.

Ces connexions entre les différents services de défense et de sécurité est un préalable pour continuer à être efficaces. Car, le terrorisme ne saurait s’implanter et frapper dans notre pays si les différents groupes terroristes qui opèrent en Afrique comme Aqmi, Al Qaeda, EI etc. n’ont pas de relais sur place. D’où la nécessité d’être vigilants, surtout par rapport aux réseaux d’argent.

Il est en effet clair que le Sénégalais ne fait rien sans argent. Si nous arrivons ainsi à maitriser les différents circuits de transfert et de réception d’argent, il sera difficile de nous surprendre.

Mais encore faudrait-il que nos services travaillent la main dans la main, d’abord entre eux, ensuite avec les services étrangers de tous bords.

Qui plus est, les moyens de contrôle de renseignements doivent être renforcés, ainsi que la surveillance notamment dans les lieux à haute fréquentation touristique.

L’équipement doit être sans cesse renouvelé et les techniques de surveillance et d’intervention de même.

Il est heureux déjà que les pays de la sous-région soient dans cette dynamique de collaboration car les terroristes ne connaissent pas de frontières, elles scrutent seulement nos faiblesses pour les exploiter.

Du coup, il est tout aussi utile que les populations soient mises à contribution. Trop de gens circulent dans ce pays sans forcément que les contrôles adéquats ne soient apportés.

Les personnes-ressources comme les Imams, les Chefs de quartiers, les guides religieux, les maitres coraniques et responsables de mouvements de toutes sortes, peuvent être davantage impliqués sans cependant verser dans la délation ou la xénophobie.

Les ressortissants de la Cedeao et ceux qui ne le sont pas doivent être soumis aux rigueurs de la loi. Il faut des contrôles, non pas seulement sur les individus, mais également sur leurs activités dont certaines comme la cybercriminalité sont loin d’être saines.

Donc, les citoyens doivent avoir le réflexe de signaler toute personne suspecte aux forces de l’ordre. Ça ne coûte rien de vérifier.

Mais le danger ne vient pas toujours de l’extérieur. L’expérience a montré que des Sénégalais, comme d’autres nationalités, ont été endoctrinés via divers procédés.

Alors, il faudra trouver les moyens de détecter les signes d’extrémisme de la part de citoyens à l’apparence tranquille et qui, en réalité, pourraient être tentés par certaines aventures.

L’internet facilite la connexion avec le monde extérieur et nombre de Sénégalais ont déjà rejoint des groupes comme Daesh.

Nous sommes déjà en guerre, qu’on le veuille ou non. Alors, autant prendre toutes les mesures qui s’imposent pour limiter d’éventuels dégâts, étant entendu que nombre de nos voisins ne cessent d’être frappés par un ennemi invisible, imprévisible, mais surtout redoutable.

Assane Samb/Rewmi quotidien