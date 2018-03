Lutte contre le terrorisme et l’emigration clandestine Le Ministre espagnol de l’Intérieur dans nos murs !

Le Ministre espagnol de l’Intérieur, Juan Ignacio Zoido, séjourne depuis hier au Sénégal pour renforcer les relations bilatérales entre l’Espagne et le Sénégal, dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et l’émigration clandestine

Les Ministres espagnol et sénégalais de l’Intérieur, Juan Ignacio Zoido et Aly Ngouille Ndiaye, ont décidé de resserrer leur coopération dans la lutte contre le crime organisé, le trafic de drogue et le terrorisme jihadiste qui reste une priorité dans la bande sahélo-saharienne. Des accords de coopération qui se sont matérialisés au cours de l’année 2017 par la participation de 123 membres de la Police et de la Gendarmerie sénégalaises en tant qu’étudiants aux différentes activités de formation menées au Sénégal et en Espagne. Au cours de cette visite, Aly Ngouille Ndiaye et Juan Ignacio Zoido ont également parlé de la lutte contre le terrorisme djihadiste, sans perdre de vue l’interconnexion du trafic illicite avec le terrorisme, car plus les réseaux criminels sont puissants, plus ils ont un pouvoir déstabilisant. Ainsi, Juan Ignacio Zoido a assuré que l’Espagne continuera de contribuer à la stabilité, à la sécurité, à la gouvernance et au renforcement de l’État de droit dans les pays du Sahel et ses voisins en Afrique de l’Ouest. Comme dans le domaine de la lutte antiterroriste, la coopération mutuelle dans la lutte contre le crime organisé, et en particulier le trafic de drogues, s’est améliorée ces dernières années et devrait être renforcée par l’échange continu d’informations stratégiques sur les groupes impliqués dans le trafic de drogues, en particulier la cocaïne et le cannabis, les itinéraires empruntés et leurs liens avec les groupes terroristes. En complément des actions bilatérales, l’Espagne participe activement à plusieurs programmes et projets multilatéraux parrainés par l’Union européenne, tels que Blue-Sahel et GAR-SI Sahel (Groupe d’Action Rapide de Surveillance et d’Intervention Sahel), qui incluent plusieurs pays de la région, ainsi que le Sénégal, et dans certains cas l’Espagne en assure la direction. Le plus récent de ces programmes de l’Union européenne est le dénommé Sénégal sécurité (SENSEC-UE), consacré au contrôle et à la surveillance des frontières, qui vise à améliorer l’efficacité, l’efficience et la responsabilité des Services de Sécurité d’Intérieure du Sénégal dans la lutte contre le terrorisme…

