Lutte contre la vente illicite de médicaments- Une  journée sans pharmacie, dès la semaine prochaine

Les pharmaciens ont appelé à fermer les portes de leurs officines à partir de la semaine prochaine. Ce, pour protester contre la restitution de 1,2 tonne de médicaments saisis par la gendarmerie de Darou Mousty.

Le syndicat de pharmaciens privés du Sénégal a appelé les officines à faire grève pour dénoncer la restitution de produits pharmaceutiques saisis chez des vendeurs libérés sans avoir été jugés. Ledit syndicat compte organiser, dès la semaine prochaine, une journée zéro pharmacie. Selon le docteur Assane Diop, la vente illicite de médicaments est un problème de santé publique en Afrique. Il signale que l’Organisation mondiale de la santé relève que 30 à 70% de ces médicaments sont contrefaits et tuent environ 800.000 personnes par an dans le continent. « C’est dans ce contexte que le Comité national de lutte contre les faux médicaments et l’exercice illégal de la pharmacie, en collaboration avec Interpol, a initié les 6 et 7 juillet derniers, une vaste opération dénommée HEERA », a expliqué M. Diop, ajoutant qu’elle consistait à lutter contre le trafic de produits médicaux illicites et le démantèlement des réseaux impliqués dans les 15 pays de la CEDEAO et la Mauritanie. Ainsi, le secrétaire général de la SPPS de noter que l’opération s’est bien déroulée avec de bons résultats obtenus et salués par la profession pharmaceutique, parce qu’ayant permis la saisie de plusieurs tonnes de médicaments. Des interpellations ont été faites, suivies pour la plupart de jugements. « Toutefois, la profession pharmaceutique est fortement indignée du fait que cette opération s’est déroulée sur toute l’étendue du territoire, à l’exception de la ville de Touba qui, pourtant, constitue la plaque tournante de ce trafic avec plus de 300 dépôts illégaux », a-t-il déploré, avant de relever aussi que le cas de Darou Mously où la gendarmerie a effectué normalement sa mission pour saisir les médicaments entre les mains de personnes non autorisées à la vente. Non seulement les autorités ont restitué aux fraudeurs tous les produits saisis (plus d’1 tonne 200), mais les personnes interpellées ont été relâchées sans être jugées. « Nous trouvons cette décision irresponsable, voire criminelle, car elle fait fi de l’impact nocif que ces produits ont sur la santé des populations. La plupart de ces produits sont périmés ou contrefaits », a-t-il fait savoir. Cependant, Docteur Assane Diop de préciser que cela expose les populations de Touba et de Darou Mously à la consommation de médicaments de qualité inférieure. « Et nous, en tant que syndicat de professionnels ayant une mission de santé publique, nous trouvons qu’exposer une partie de la population en leur servant des médicaments de mauvaise qualité est extrêmement grave », a noté le secrétaire général.

Khady Thiam COLY