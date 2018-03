Lutte avec frappe Ama corrige Papa Sow

Le lutteur de Pikine, Ama Baldé, a battu Pape Sow de l’écurie Fass en moins d’une minute lors d’un combat de lutte doté du drapeau du Ministre des Sports, Matar Ba, ce samedi au stade Léopold Sédar Senghor.



Le classico des arènes Fass-Pikine opposant ce samedi au stade Léopold Sédar Senghor, Papa Sow et Ama Baldé, a tourné en faveur du dernier nommé. Le combat a duré moins de deux minutes. Temps suffisant pour Ama de venir à bout de son adversaire qui s’est retrouvé sans voix. Après échange de quelques coups, Ama a marché sur Papa Sow qui a mis un genou à terre. Le jeune Pikinois d’en profiter pour lui imposer tout son poids et le renverser. La réalisation de cette affiche a connu de nombreux soubresauts depuis la signature du contrat, voilà deux ans. On a même douté longtemps de sa tenue, avant qu’il ne soit sauvé à la dernière minute par la Tfm et une forte mobilisation des promoteurs derrière le maître d’œuvre Assane Ndiaye. Le fils du champion Falaye Baldé engrange ainsi sa sixième victoire d’affilée au terme de ce combat organisé par le promoteur Assane Ndiaye.

Les premiers mots d’Ama

Le lutteur de l’écurie Falaye Baldé a été accueilli en héros dans son fief de Pikine. Blessé au pied, il a accédé difficilement à sa maison où de nombreux supporters étaient massés pour fêter son retour victorieux sur Papa Sow. Ama Baldé a rendu grâce à Dieu avant de féliciter la courtoisie de son adversaire qui n’a jamais versé dans des joutes verbales…

La défaite de Selbé Ndom

Ama Baldé de l’écurie Falaye Baldé a battu Papa Sow, pensionnaire de Fass, en moins d’une minute. C’est également une défaite pour l’oracle de la lutte sénégalaise. En effet, la voyante Selbé Ndom avait prédit une victoire de Papa Sow. La voyante avait affirmé haut et fort que c’est Fass qui aura la victoire. Une fois encore, les rêves de la voyante n’ont pas dit vrai. Et dire que ce n’est pas la première fois que l’oracle de la lutte sénégalaise se plante sur un combat de lutte.

