LUTTE AVEC FRAPPE Sa Thiès corrige Ness en 15 secondes

Sa Thiès poursuit son ascension après sa belle victoire contre Ness alias la «baleine » de Lansar. Le jeune frère de Balla Gaye 2 a défait son adversaire en 15 secondes.

Le grand combat du jour entre Ness et Sa Thiès a battu le record du combat le plus rapide de l’année. En effet, dès le coup de sifflet de l’arbitre, Ness a tout de suite attaqué Sa Thiès qui a riposté par un coup bien placé pour déstabiliser Ness et lancer le corps-à-corps. Mais plus vif et plus léger, Sa Thiès ne laissera aucun répit à Ness, l’envoyant facilement sur 4 appuis avant de l’allonger sur le ventre. Un combat qui n’a duré que 15 secondes. Sa Thiès a encore montré aux férus de la lutte qu’il reste et demeure le fils d’un ancien grand champion de lutte avec frappe. La preuve, la manière dont il est venu au bout de son adversaire très tactique, démontre sa technicité. A rappeler que ce combat était sous forme de revanche par procuration pour Ness car Sa Thiès avait battu son coéquipier Siteu. Mais c’est dire que la «baleine » de Lansar a raté son come-back dans l’arène. Pourtant pour assurer son retour en force, Ness a diminué son poids d’une dizaine de kilos.

Georges E NDIAYE