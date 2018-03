Lutte Sénégalaise : Boy Niang 2 a battu Sa Thies

REWMI.COM- Les amateurs de lutte sénégalaise ont assisté à l’un des combats les plus attendus de la saison. Boy Niang 2 de Pikine a battu Sa Thies de l’école de lutte Double Less en 1 minute. Sa Thies fidèle à sa stratégie a attaqué aveuglément son adversaire qui a, de manière intelligente reculè pour mieux charger le fils de Double Less avant de le plaquer au sol. La chute est claire et nette.

Le combat doté du drapeau Marème Faye Sall, en hommage de la 1ere Dame du Sénégal est organisé par la structure Lewto Production.

Bombardier et Eumeu Sène ont été présentés au public, en prélude de leur combat prévu au mois de juillet prochain, organisé par la même structure.