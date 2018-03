Lycée de Pikine : Le provisoire fait appel à ses anciens élèves pour surveiller les compositions

Cependant, les enseignants affiliés aux syndicats grévistes refusent de recevoir les copies des compositions surveillées par des extrascolaires. L’intendant du Lycée de Pikine, l’Inspecteur d’académie Mamadou Fall, suggère au proviseur ou à l’Inspection d’académie de trouver des voies et moyens pour corriger les copies.

L’Inspecteur d’académie à la retraire El Hadj Ndao fustige la solution de rechange des autorités

« Il ne faut pas que l’on mélange les choses. Les évaluations sont d’ordre pédagogique et éducatif. Donc, on n’a pas à y mêler des corps étrangers. Anciens élèves ou ASP, c’est la même chose. Ils ne sont pas habilités à maîtriser le contenus des évaluations pour pouvoir surveiller. Surveiller ne s’agit pas seulement de regarder, mais de venir quelque fois en aide aux élèves en difficulté devant certains contenus; et ça, ils ne sont pas aptes à le faire. C’est une solution de rechange inacceptable. Les professeurs sont les seuls aptes à donner les explications et à maintenir les relations pédagogiques avec les élèves », a-t-il déploré sur la Rfm

En réponse, la surveillante générale du lycée de Pikine, Madame Mbengue, assure que les surveillants bénévoles, tous anciens élèves de l’établissement, ont suivi une formation avant de procéder à la surveillance des épreuves de composition.

Pressafrik