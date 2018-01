Lycée d’excellence de Diourbel : Un mécène enrôle les 120 pensionnaires dans la Cmu

Le Soleil- Un pharmacien et défenseur de l’éducation a pris l’engagement d’enrôler les 120 pensionnaires du lycée scientifique d’excellence de Diourbel dans la Couverture maladie universelle. Une décision annoncée lors de la journée de l’excellence dudit établissement dont il est le parrain.

Le lycée scientifique d’excellence de Diourbel a organisé sa première journée d’excellence. Les élèves qui ont réalisé une moyenne supérieure ou égale à 15/20 ont été récompensés. Il s’agit ainsi d’accompagner et d’encourager la première promotion de cet établissement public. En effet, sur les 60 élèves de la première cohorte, plus de 35 ont réalisé des performances scolaires très encourageantes.

Placée sous le thème de « L’enseignement des sciences au Sénégal : enjeux, problèmes et perspectives », cette journée avait pour parrain Souleymane Soumaré, docteur en Pharmacie et natif de Diourbel. Ce dernier s’active régulièrement dans le secteur de l’éducation de sa commune. A ce titre, il s’est engagé à inscrire les 120 élèves du lycée d’excellence de Diourbel dans la Couverture maladie universelle (Cmu). Une initiative qu’il juge volontariste et citoyenne. Après avoir remercié les autorités scolaires et les enseignants qui l’ont choisi comme parrain de cette journée, Souleymane Soumaré s’est prononcé sur l’impérieuse nécessité d’aimer les sciences, la lecture et l’enseignement aux valeurs. Pour lui, l’école est un espace éducatif fondamental pour préparer les enfants et les jeunes à comprendre les enjeux d’une citoyenneté active. A l’en croire, éduquer à la citoyenneté est un des plus sûrs moyens de donner qualité et pérennité à la démocratie d’un pays.

Le livre, véhicule privilégié des idées

Aux récipiendaires, le parrain leur a demandé de rester scientifiques et amoureux de la lecture. A son avis, les échanges scientifiques et technologiques, la reconnaissance des autres peuples et de leur particularisme socioculturel se font principalement par l’intermédiaire de la lecture et de ses exercices. A ce titre, Souleymane Soumaré a indiqué que le livre reste encore et pour longtemps le véhicule privilégié des idées pour témoigner, par-delà l’espace et le temps, le génie inventif des hommes.

Présidant cette journée d’excellence, le ministre de l’Education nationale, Serigne Mbaye Thiam, a rappelé que « le gouvernement est conscient de l’importance de l’enseignement des sciences et de la technologie ». C’est ainsi qu’en 2014, lors des Assises de l’éducation et de la formation, le Président de la République avait pris la décision relative à la réorientation du système éducatif vers les sciences, les mathématiques, le numérique et l’entreprenariat.

Pour matérialiser cette décision, le ministère de l’Education est en train de dérouler des projets et programmes de construction et d’équipement de blocs scientifiques et technologiques, de réviser les contenus des apprentissages et d’organiser des sessions de formation pour les professeurs des filières scientifiques.