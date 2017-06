Des lycéens sèchent un cours pour voir Emmanuel Macron, il signe leur mot d’excuse

« Je soussigné Emmanuel Macron, président de la République française et Chef de l’armée, autorise Yoan, Hazal, Juliette, Elouan, Solène, Yaz à arriver en retard pour me rencontrer. » Un groupe de lycéens de Lorient (Morbihan), a profité de la pause méridienne, jeudi 1er juin, pour assister à la visite d’Emmanuel Macron au port de pêche de Keroman. « On s’inquiétait parce qu’on allait être en retard au cours de sport à 13h30 », raconte Elouan à Ouest-France.

Le prof « s’est marré et nous a acceptés en cours »

« A côté de nous, un journaliste ou quelqu’un qui travaille au port nous a entendus et nous a dit ‘vous n’avez qu’à faire signer un mot à Macron’« , poursuit-il. Les quelques phrases griffonnées, les lycéens interpellent le président de la République. « Monsieur le Président, on a un mot à vous faire signer ! » répètent-ils. Défi relevé, Emmanuel Macron signe en riant.

Une représentante du comité En marche ! qui assiste à la scène ajoute même ses propres coordonnées au papier : « Si les surveillants ne vous croient pas, qu’ils m’appellent pour confirmer. » De retour au lycée, les élèves montrent le mot d’excuse au conseiller principal d’éducation et à leur prof de sport, dont ils ont raté le début du cours : « Il s’est marré et nous a acceptés en cours. » Le mot d’excuse est désormais affiché dans le bureau du CPE.