M.A.C Cosmetics : Voici le rouge à lèvres qui va à ABSOLUMENT tout le monde

Malgré les centaines de rouges à lèvres rouges qui existent sur le marché, on entend encore certaines se plaindre et dire : « Je ne peux pas porter de rouge à lèvres rouge, ça ne fait pas joli sur moi… ». Elles n’ont visiblement pas été chercher là où il faut puisque les enseignes se démènent désormais pour nous concocter des lipsticks universels capables de sublimer toutes les carnations de peau.

Et c’est aujourd’hui, M.A.C Cosmetics qui vient concurrencer le fameux « Stunna lipstick » de Fenty Beauty avec un rouge à lèvres au fini mat qui va littéralement à tout le monde. C’est en analysant la mise en beauté des mannequins du dernier défilé Brandon Maxwell que l’on peut rapidement se rendre compte que le Retro Matte Liquid Lipcolour en teinte « Feels So Grand » est une TUERIE.

Le célèbre maquilleur français Tom Pecheux qui avait ce jour-là la tâche de sublimer tous les mannequins a donc utilisé ce rouge à lèvre sur TOUS les tops et l’avait associé au crayon à lèvre « Cherry Lip Pencil » toujours signé M.A.C Cosmetics : « C’est un vrai rouge capable de relever l’éclat de tous les teints… du teint hâlé de la belle Herieth Paul à la peau pâle et satiné de Ruth Bell en passant par Gigi Hadid, Karlie Kloss , Joan Smalls et Jourdan Dunn… »

>> Astuce ultime de Tom Pecheux : utiliser un pinceau à sourcils au tracé précis pour définir et tracer la ligne de la lèvre du haut et ajouter une pointe d’highlighter doré dans l’arc de cupidon.

Retro Matte Liquid Lipcolour – M.A.C Cosmetics – 23€