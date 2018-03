MAC Cosmetics dévoile une nouvelle gamme de gloss et il vont vous surprendre !

Loin d’avoir encore des preuves à faire, MAC Cosmetics a une place d’honneur dans notre coeur et dans le vôtre, c’est une certitude. Leurs rouges à lèvres mats sont une véritable institution, leurs collections et collaborations spéciales nous flanquent toujours autant de paillettes dans les yeux et il faut avouer que la qualité de leurs produits nous laisse tout simplement baba.

Mais quand il s’agit d’innover, on est en droit de se demander ce que la marque nous réserve. Cette fois-ci et à l’arrivée des beaux jours, c’est un post Instagram d’un des make-up artist de la marque qui a le don d’agiter les amoureuses de MAC Cosmetics et plus particulièrement de leur gamme lèvres.

En effet, voilà que Dominic Skinner a révélé une vidéo de plusieurs Lip Glass qui semblent être parfumés aux… pâtisseries ! Comme il l’indique dans la légende, ces nouvelles senteurs feraient référence aux Chocolat Noir, au muffin à la banane ou encore à la crème de framboise. Non pas sans nous rappeler les gloss que l’on portait lorsque nous étions petiotes, on remarque un certain engouement pour ces nouveaux produits dont la sortie n’est pourtant pas encore annoncée.

« #SeenBackstage« , c’est le hashtag utilisé par Dominic qui veut rien et tout dire à la fois. Nous n’avons pas plus d’informations pour l’heure mais il faut avouer que si les nos lèvres sentent le chocolat noir en plus d’être canon, on ne saurait dire non !

Stay tuned !

>> Et vous, pourriez-vous être séduites par cette collection ?