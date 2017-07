Machines de radiothérapie en cours de dépotage

L’Etat du Sénégal veut vraiment atténuer la souffrance des malades du cancer. C’est ainsi que deux accélérateurs de particules de dernière génération sont arrivés à Dakar depuis le 24 juin 2017. Les deux appareils de radiothérapie pour le traitement du cancer sont d’ailleurs en cours de dépotage pour leur installation à l’hôpital Dalal Jamm de Guédiawaye. A en croire notre source, deux autres machines seront installées ; une à l’hôpital Le Dantec et une autre dans le privé à Dakar. Ce qui fera quatre appareils de radiothérapie avant la fin de l’année 2017. Elle renseigne également qu’en 2018, Touba, Kaffrine, Kédougou et Kolda disposeront aussi des nouveaux hôpitaux de plus de 200 lits avec des unités de cancérologie. Par ailleurs, notre source informe que la nouvelle maternité de l’hôpital «Le Dantec», en construction depuis plus de dix ans, sera inaugurée par le président de la République dans les tout prochains jours.

Avec l’As