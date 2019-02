Macky à Koungheul : Socé Diop Dionne étale toute sa puissance mobilisatrice…

Le candidat de la coalition présidentielle, le Benno Bokk Yakaar, a été l’hôte, hier, de la capitale du Bambouck. Le Président Macky qui est arrivée en début d’après-midi a été accueilli comme un roi. Pour dire, il y avait une véritable démonstration de force des différents leaders du camp présidentiel du département de Koungheul. Mais, celui qui a ravi la vedette à tous, c’est bien Madame la Directrice de l’Agence de Construction des Bâtiments et Edifices Publiques du Sénégal(ACBEP), Madame Socé Diop Dionne. Sur plus de trois kilomètres, les militants et sympathisants de celle que l’on surnomme la Lionne du Bambouck, ont été visibles. Ils scandaient des slogans favorables à la mouvance présidentielle, du genre, « Fi Nioko Moom » ; «Socé Diop Dionne travaille pour la réélection au premier tour du Président Macky» ; « Le Bambouck s’aligne derrière Madame Socé Diop Dionne pour une victoire au premier tour de Macky » ; « Les femmes du département de Koungheul derrière Mme Socé Diop Dionne votent Macky ».

Rappelons que les Amazones de Madame Diop ont bien joué leur partition pour un accueil chaleureux. Nos soins nous révèlent également que5 bœufs ont été égorgés pour la restauration des militants, plus de 1250 boubous offerts aux femmes et 200 tee-shirts aux jeunes et 4 000 personnes mobilisées rien que pour accueillir le Président –candidat sans oublier les quelques 53 bus mobilisés pour le transport des militants venus des localités environnantes. Qui fait mieux ?