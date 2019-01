« Macky a fait pire que Senghor, moins que Diouf et en deçà de Wade »

La LD-Debout a dressé un diagnostic sans complaisance de la gouvernance démocratique du président Sall.

La LD-Debout lâche ses coups et charge violemment le Chef de l’Etat, Macky Sall, sur son «comportement violent et dictatorial indigne des valeurs de la République construites de hautes luttes, et des acquis démocratiques obtenus par de lourds sacrifices. » « Compte non tenu de ses options économiques catastrophiques pour le présent et l’avenir du pays, Macky Sall vient de faire, en matière de gouvernance démocratique, pire que Senghor, moins que Diouf et en deçà de Wade », enrage le secrétaire général de la Ld-Debout, Souleymane Guèye Cissé. La LD-Debout, très inquiète, du fait de la tension qui sévit dans l’arène politique en cette période préélectorale, tire la sonnette d’alarme. « De par son comportement et les actes qu’il a posés dans le pilotage du processus électoral, il (Macky) vient de semer les germes de lendemains sombres pour le Sénégal et sa démocratie…» « Qu’il en assume maintenant l’entière responsabilité, et toutes les conséquences qui en découleront ; lui Macky Sall et ses zélés collaborateurs, aux premiers rangs desquels les mêmes transhumants qui ont sacrifié Diouf et perdu Wade.» Souleymane Guèye Cissé et Cie interpellent les chefs religieux : « Cette dernière forfaiture d’une longue série oblige d’appeler et d’interpeller, publiquement et solennellement, tous les chefs religieux à mesurer, en toute connaissance de cause, la gravité de la situation que traverse le pays, et d’en assumer leurs part de responsabilité, du fait de l’obsession devenue pathologique de Macky Sall à obtenir un second mandat et par tous les moyens, y compris les plus abjects, malgré un bilan catastrophique du premier dans tous les domaines de la vie nationale. La LD-Debout appelle les populations à la résistance : «Au Peuple sénégalais, aux acteurs politiques notamment, mais aussi à la société civile et surtout à tous les citoyens, la résistance s’impose, quel qu’en soit par ailleurs le prix. » Pour la LD–Debout, « l’heure est particulièrement grave et le Sénégal traverse l’une des périodes les plus sombres de son histoire. » « Nos consciences individuelles et collectives sont interpellées et nous imposent, sans faiblesse aucune, de nous engager pour mettre un terme à l’aventure irrationnelle et aux dérives dangereuses de Macky Sall, de sa famille, de son clan et de son gouvernement! »

La prophétie de Dionne : une commande exécutée

Le Premier ministre l’avait annoncé, le Conseil constitutionnel l’a confirmé : « il n’y aura pas plus de cinq candidats contre Macky Sall ». Pour la LD-Debout, il s’agit d’une commande exécutée. La haute juridiction, en confirmant les propos du Premier ministre, vient de consacrer une rupture dans notre légendaire démocratie, se désolent Souleymane Guèye Cissé et ses camarades. LD-Debout considère que la liste des candidats devant prendre part au premier tour de l’élection présidentielle du 24 février 2019, publiée par le Conseil Constitutionnel, est la plus grande farce de l’histoire politique et électorale du Sénégal.