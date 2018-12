Macky a trompé le peuple dans l’affaire Karim Wade”

Mame Adama Guèye est formel. La traque des biens mal acquis est du saupoudrage. La Crei, réactivée par le régime pour une réédition des comptes, a été détournée de son objectif. Selon l’ancien Bâtonnier de l’Ordre des Avocats, Macky Sall a trompé le peuple dans l’affaire Karim Wade. On a instrumentalisé la Cour de répression de l’enrichissement illicite (Crei) pour poursuivre une seule personne et éliminer un adversaire politique. Karim Wade a été la seule personne à être jugée sur la liste des 25 personnes ciblées par la Crei. Le peuple a été abusé», fustige-t-il. Concernant Khalifa Ababacar Sall, emprisonné dans l’affaire de la caisse d’avance de la mairie de Dakar, il a dénoncé «l’instrumentalisation de la justice» pour éliminer Khalifa Sall. Il se dit ahuri de la rapidité avec laquelle on a jugé l’affaire, le délai qui a couru entre l’enquête, l’instruction, le jugement et le jugement en appel. « C’est hallucinant », s’esclaffe-t-il.

G E NDIAYE