Macky attendu en Casamance le 27 septembre

Le président Macky Sall se rendra en Casamance le 27 septembre prochain pour inaugurer plusieurs infrastructures routières. Selon Robert Sagna qui donne la nouvelle, Macky Sall va inaugurer la route nationale N6. Il lancera également les travaux de construction du pont Emile Badiane et de Promoville, annonce-t-il, dans L’As. Ce n’est pas tout. Le président Sall va venir en aide à la municipalité de Ziguinchor dirigée par Abdoulaye Baldé. D’après Sagna, le président a accepté de financer la voirie de la commune et promis de construire 15 km de routes dans le cadre du programme Promoville. Robert Sagna s’exprimait lors d’un Comité d’orientation de son parti, le Rassemblement pour le socialisme et la démocratie.