Macky aux Lions : « On nous tue mais on ne nous déshonore pas »

Le Chef de l’Etat , Macky Sall a procédé hier à la traditionnelle cérémonie de remise du drapeau national aux lions du football en partance pour la coupe du monde en Russie.

Le président de la république a remis hier avec confiance le drapeau national, symbole de notre souveraineté emblème de l’histoire glorieuse de notre république. «En revêtant le maillot de note équipe nationale, patrimoine commun, ayez à l’esprit cette belle devise de notre armée nationale: « On nous tue mais on ne nous déshonore pas», a-t-il lancé à l’endroit des joueurs. Et d’ajouter : « Prenez chaque match comme une finale. Donnez-vous sans compter, triomphez sur les entraves, repousser les limites du possible, ayez faim de victoires, de gloires et de mérites en allant jusqu’au bout de votre rêve ». A l’image du peuple sénégalais, Macky a demandé aux lions d’être forts, élucides, sans complexe, sans crainte et sans peur car en Russie le peuple solidaire et exalté leur accompagnera. A l’en croire, ce peuple leur accompagnera vigoureusement dans les efforts que «vous» fournirez pour vous-même, vos compatriotes et pour l’Afrique toute entière . A Moscou et dans les stades de Russie, faites preuves de générosités de don de soi , de sacrifice, en ayant en toute circonstance un comportement responsable qui honorera l’image du pays que vous représentez. D’après le Président de la république, le gouvernement continuera à prendre toutes les dispositions pour accompagner l’équipe nationale afin qu’elle soit dans les meilleures conditions de concentration et de sérénité gage de réussite dans toute compétition. Bien sûr , rassure le chef de l’Etat, les mêmes efforts seront déployés par le gouvernement pour permettre à certains du 12e Gaiendé et « Allez-Casa » en particuliers de faire le déplacement en Russie. « Nous ne pouvons pas oublier la presse sportive qui sera également de la partie et les mesures d’accompagnements seront prises pour permettre à notre presse sportive de participer dans les meilleurs conditions afin de faire bénéficiaire les compatriotes restés au pays de suivre », a -t-il soutenu tout en félicitant le ministre des sports , Matar BA qui prendra les dispositions. Il a également félicité Me Augustin Senghor, président la fédération sénégalaise de football. Ainsi il a profité de cette occasion pour remercier le président de la Fifa qui lui a envoyé une invitation d’honneur. Ce qui lui permettra d’assister à quelques rencontres des lions lors des matchs poule. « Je vous souhaite bonne chance avec un seul mot d’ordre ‘’dem Ba Diekh’’ », a-t-il conclu.

Zachari BADJI