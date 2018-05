Macky divise les étudiants

Le sit-in suivi de la marche des étudiants de l’université Cheikh Anta Diop de Dakar organisé ce matin a fait pschitt ! Et pour cause, les étudiants ne sont pas tombés d’accord sur la démarche à entreprendre après la mort de l’étudiant Fallou Sène tué jeudi dernier à l’université Gaston Berger de Saint-Louis. Accusant certains parmi eux d’avoir reçu de l’argent de la part du pouvoir en vue d’essouffler le mouvement de grève qui perdure, ils ont étalé leurs divergences au grand jour. Le mot d’ordre de grève illimitée reste toutefois maintenu et une partie des étudiants continue d’exiger la démission du ministre de l’Intérieur et la prise en charge correcte des blessés, rapporte la radio Sud Fm.