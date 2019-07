Macky et le Roi Mswati III, à Popenguine En images

Le roi de l’Eswatini, ex-royaume du Swaziland, sa Majesté Mswati III, est arrivé ce jeudi au Sénégal, pour une visite officielle de trois jours. Il a été accueilli par le président Macky Sall et la première dame. Le Président de la République s’est réjoui d’accueillir son illustre hôte et lui souhaite la bienvenue au Sénégal.

“Cette visite s’inscrit dans le cadre de la volonté du président sénégalais Macky Sall et de Sa Majesté Mswati III de raffermir davantage les excellentes relations d’amitié et de coopération entre la République du Sénégal et le Royaume de l’Eswatini”, indique le pôle communication de la présidence sénégalaise, dans un communiqué qui nous est parvenu.

Au cours de cette visite, le président Sall et sa majesté Mswati III s’entretiendront sur des sujets d’intérêt commun, au plan bilatéral, selon le communiqué.