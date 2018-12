Macky : « Il faut que les cimentiers acceptent de payer des taxes »

Le Président de la République, Macky Sall a présidé, hier à Paris, le forum des investisseurs privés du Sénégal. A cette occasion, il a demandé aux entreprises de cimenterie de payer les impôts et aux opérateurs téléphoniques et aux autres fournisseurs, de baisser les tarifs d’internet.

« Je dis à nos amis cimentiers, que c’est une activité industrielle. Au-delà du code minier, il faut qu’ils acceptent de payer les taxes parce qu’un Etat vit de taxes », a déclaré le Chef de l’Etat, Macky Sall. Il présidait le Forum des investisseurs privés du Sénégal. A l’en croire, il faut qu’ose parle franchement. On ne peut pas avoir un secteur commercial aussi important qui ne paye pas les impôts sur son activité. D’après lui, ils ont vraiment des engagements très forts sur l’emploi des jeunes, la sécurité. « Nous sommes dans la zone sahélienne, vous connaissez les défis en matière de sécurité. Il faut que les activités économiques paient l’impôt là où est créée la richesse. C’est valable pour le pétrole, le gaz, les mines », a-t-il martelé. A cette occasion, le président Macky Sall a invité les investisseurs privés prenant part au forum, à venir investir au Sénégal. Sur ce, Il a salué l’accompagnement de ces investisseurs privés durant le PAP 2014-2018, tout indiquant qu’ils vont continuer les batteries de réformes au Sénégal. S’agissant du TER, M. Sall a laissé entendre qu’il est envisagé de l’étendre, dans un avenir proche, jusqu’à Thiès, Mbour. Il a lancé un appel solennel aux maires de la capitale d’asservir leurs espaces publics pour lutter contre les occupations anarchiques, avec les parkings de vente de voitures visibles partout. Pour ce qui est la cherté des tarifs de l’Internet, il a demandé aux opérateurs de téléphonie et aux autres fournisseurs d’accès d’aider à baisser le prix de l’Internet au Sénégal. « Il faut que l’accès soit plus libre, si nous voulons développer l’économie numérique. A ce niveau, l’Autorité de régulation des télécommunications et des postes (ARTP) devra travailler avec les opérateurs et les nouveaux FAI pour que l’accès soit libre », a-t-il recommandé. « J’ai décidé de signer un décret pour enlever la taxe qui leur était demandée, la redevance de 200 millions. Ce n’est pas possible » a-t-il dit. A cet effet, il s’est tourné vers le Directeur général de la SONATEL, en laissant entendre : « Quand vous êtes dominants, les autres ne peuvent pas pousser. Il faut laisser de l’espace vital pour les petits. Cela ne gâchera pas votre affaire ».

Zachari BADJI