Macky: «Foundiougne ne m’a jamais tourné le dos »

En meeting, hier, dans son royaume d’enfance, le candidat de la coalition Benno Bokk Yaakar a salué la forte mobilisation qu’il a trouvée sur place. Macky Sall, puisque c’est de lui qu’il s’agit, a déclaré que ceux qui ont sorti des brassards rouges ont tout faux et qu’il va gagner haut la main à Foundiougne.

Le candidat de la coalition Benno Bokk Yaakar était, hier, sur l’axe Kaolack-Passy-Sokone-Foundiougne. Il a été reçu par une forte mobilisation à Foundiougne. Il se dit rassuré et demande à ses « parents » de ne rien laisser à l’opposition. « Je compte vraiment sur Foundiougne et je pense que vous aurez parmi les meilleurs résultats. A travers les réseaux sociaux, j’ai vu quelque part que certains prédisent ma perte ici à Foundiougne. Je leur ai laissé faire leur show et j’en suis sûr que nous allons tout rafler au soir du 24 février », a-t-il soutenu. Avant de poursuivre : «ici à Foundiougne, je me rappelle le royaume d’enfance. Je connais bien ce département. Je ne suis pas venu pour la campagne, mais je suis juste de passage pour vous saluer et vous rendre visite (…). Cependant, vous êtes sortis nombreux parce que vous êtes conscients des grands chantiers que nous avons entrepris pour cette localité. Vous avez le pont de 1280 mètres, avec l’extension ça fait 1500 mètres de longueur pour un montant de plus 42 milliards. Ce pont donnera à Foundiougne plusieurs opportunités, notamment dans les domaines du commerce, de l’exploitation du pétrole. Il y aura même une base ici. Il y aura aussi un centre de formation pour les métiers liés au pétrole, à l’agriculture, entre autres, pour développer cette localité. Donc les perspectives sont tracées pour cette commune ».

« Ce que j’ai fait à Foundiougne… »

A en croire le Président sortant, quand il a entendu le problème d’eau de Foundiougne, il a automatiquement réagi. « Outre le problème de l’eau, je vous ai donné un bateau, 300 millions ont été remis aux femmes pour la transformation des produits halieutiques. Compte non tenu des 500 millions donnés au département, je crois que vous allez voter massivement pour continuer la politique du Pse ». Auparavant, le maire de Foundiougne, Babacar Mbaye Diamé, a soutenu : « j’aimerais vous dire que Macky Sall, ce qu’il a fait à Foundiougne et partout dans le Sénégal, il n’a même pas besoin de venir ici pour battre campagne. Il a réglé le problème de l’eau et votre eau est là. Et, les raisons pour lesquelles nous devons voter Macky sont là. Vous avez la route Sokone-Passy, l’université Cheikh Ibrahima Niass, entre autres réalisations. Le choix de Foundiougne pour l’implantation de son champ c’est également très important. Je n’ai pas oublié le démarrage de la construction du pont de Foundiougne, l’électrification rurale, le Pudc, Promovilles, CMU,… ». Moustapha Mbaye, PCA, a pris la balle au rebond pour indiquer : « lors de son premier mandat, il a montré qu’il est en mesure de diriger le Sénégal. La preuve, les paysans ont reçu de l’engrais, les transporteurs, les femmes, les chefs religieux et les citoyens qui sont dans aucun parti ont dit qu’ils vont voter pour vous pour que vous ayez un second mandat. Le Sénégal est vraiment en marche ». Avant le meeting de Foundiougne, Macky Sall et son convoi se sont arrêtés à Passy.

« Sokone fera au moins 75% au premier tour »

Où étant, le candidat de la coalition Benno Bokk Yaakar a rappelé que « la route était un problème à Passy mais, avec le nouveau pont de Foundiougne, Passy a connu un nouveau développement. Car, beaucoup de voitures font l’axe Foudioungne-Fatick-Passy pour se rendre en Gambie. Cela va développer le commerce, l’emploi des jeunes et des femmes. Donc, je peux dire que Passy votera 100% la coalition Benno Bokk Yaakar au premier tour. S’exprimant par la même occasion, le Maire de Passy a déclaré : « notre Président et Passy entretiennent une relation affectueuse. A Foundiougne, Sokone, Toubacouta, Fatick, partout où il passe, les gens l’aiment non pas grâce à la politique, mais grâce au travail qu’il est en train de faire. La route de Passy nous causait des difficultés, mais maintenant, Passy va devenir un carrefour économique, centre d’appui de développement. Macky Sall n’a pas oublié le lycée de Passy. Pour l’eau, le Président a donné des instructions dans le cadre du Pudc et il y aura un forage. Le problème de l’eau ne sera qu’un mauvais souvenir. Passy a beaucoup de la chance avec le Président Sall ». Ensuite, le convoi s’est dirigé vers Sokone où il a été accueilli par le ministre Abdou Latif Coulibaly. « Ce que j’ai vu à Sokone aujourd’hui, je ne l’ai jamais vu auparavant. Cette mobilisation me permet de dire, sans risque de me tromper, que vous ferez au moins 75% au premier tour ». Enfin, il a été à Karang où il a retrouvé la même ferveur.

Cheikh Moussa SARR