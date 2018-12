Macky freine le Port

Le président de la République a ordonné l’arrêt immédiat d’un appel d’offres lancé par le Port Autonome de Dakar qui voulait se mettre dans la vente de l’électricité. Selon Libération, le Chef de l’Etat a pris cette décision, ce mardi, au Groupe consultatif de Paris. « On ne peut pas danser plus vite que la musique », a asséné le Chef de l’Etat. Qui, selon le journal, estime que l’électricité est une affaire complexe et que tout le monde ne peut se permettre de lancer des projets sans être en mesure de l’exécuter correctement.