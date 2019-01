Macky, Idy, Madické, Sonko et Issa Sall confirmés

Le verdict final est tombé. Le Conseil constitutionnel vient de publier la liste définitive des candidatures à la Présidentielle du 24 février 2019. Pas de surprise comme Rewmi.com vous l’avez annoncé hier vendredi. Votre site préféré, savez, déjà, de source généralement bien informée, que les 7 Sages allaient confirmer la liste provisoire de lundi dernier et valider les 5 candidats déjà retenus en l’occurrence Macky Sall, Idrissa Seck, Madické Niang, Ousmane Sonko et El Hadji Issa Sall. Karim Wade et Khalifa Sall sont définitivement recalés et ne participeront à l’élection présidentielle