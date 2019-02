Macky initie des rencontres citoyennes

Macky Sall veut mettre tous les atouts de son côté pour charmer l’électoral. D’après les inormations de L’AS, le candidat sortant a initié une Rencontre Citoyenne avec 200 Sénégalais sur son bilan, sa vision et son programme pour les 5 années à venir. Cette rencontre, prévue à Dakar, est ouverte à toutes les personnes de nationalité sénégalaise âgées de plus de 18 ans, résidant au Sénégal et dans la diaspora. Les inscriptions se feront sur la plateforme internet www.onebyx.com . Puis un tirage au sort électronique se fera devant un huissier de justice. Les citoyens retenus seront informés des modalités de la rencontre.