Macky-Issa Sall: Télescopage tendu à Kolda

De chaudes empoignades ont eu lieu ce samedi à Kolda entre la gendarmerie, les partisans de Macky Sall et ceux du candidat du Parti de l’unité et du rassemblement (Pur), El Hadj Issa Sall. En effet c’est au moment où les gendarmes ont reçu l’ordre de bloquer la voie pour permettre au Président sortant de passer, que le leader du Pur est venu avec sa caravane pour rallier Vélingara. Ne voulant pas se laisser faire, les militants et éléments de la sécurité du Pur ont forcé le barrage des pandores pour permettre à leur candidat de passer. Ce qui a créé une tension indescriptible.