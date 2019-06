Macky sur l’affaire Aliou Sall: « toute la lumière sera faite »

En marge de la prière de l’Aid el Fitr, le chef de l’Etat, Macky Sall a réagi à la polémique suscitée par l’enquête de la BBC, incriminant son jeune frère, Aliou Sall, dans un scandale sur la gestion du pétrole et du gaz.

« Au-delà de cet aspect privé sur lequel je ne peux pas intervenir, je tiens à ce que la vérité soit rétablie et le gouvernement le fera sans tarder, dès aujourd’hui », a-t-il promis, assurant que « sur la gouvernance, jamais un pays n’a pris autant de dispositions anticipations pour éviter des écueils par rapport aux ressources qui vont être exploitées dans les prochaines années. »

Macky Sall insinue également que des Sénégalais sont utilisés pour des combats portant sur les enjeux de l’exploitation du pétrole et du gaz. « Je suis conscient que le Sénégal étant désormais un pays pétrolier et gazier, ne manquera pas de susciter des convoitises et de provocations utilisant même des citoyens… », évoque le chef de l’Etat, avant de rappeler la batterie de mesures qu’il a prises pour une bonne gestion future desdites ressources, notamment le COS Petrogaz et l’Institut national du Pétrole.