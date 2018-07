Macky sur l’affaire Khalifa et Karim : « Aucune pression internationale ne me fera reculer »

Macky ne lâchera pas du lest dans les affaires Khalifa Sall et Karim Wade. Selon Azactu, il a fait la confidence à ses militants lors d’une réunion du Secrétariat exécutif national de l’Alliance pour la République (Apr), hier mercredi 11 juillet. « Aucune pression, nationale ou internationale, ne me fera abandonner mon option de mettre fin à l’impunité, au détournement des biens publics », a-t-il déclaré. Karim Wade condamné pour détournement de deniers publics a été récemment zappé des listes électorales. Ce qui semble compromettre ses chances à la présidentielle de 2019. Tout comme Khalifa Sall, condamné en première instance à 5 ans de prison. Qui réclame une liberté d’office après la décision de la Cour de justice de la Cedeao qui condamne l’Etat pour violation des droits du prévenu.