« Macky n’est pas candidat, il ne battra pas campagne »

Les leaders de l’opposition réunis autour du collectif C25 sont sur le pied de guerre. Ils ont mis en un plan d’actions contre Macky l’empêcher de battre campagne et faire face à la sa « dictature rampante ».

L’élection présidentielle du 24 février 2019 s’annonce explosive. Macky est averti car il trouvera l’opposition sur son chemin. Boubacar Camara est le premier à déclencher les hostilités. Le candidat recalé déclare que le collectif qui rejette les résultats du contrôle des parrainages et les décisions du Conseil constitutionnel, va mener une lutte sans concession contre le régime Macky pour défendre les acquis démocratique et faire face à l’arbitraire. Le C25 lance un appel à la mobilisation de tous les segments de la population, de tous les électeurs civils, militaires et paramilitaires, des élèves et étudiants, des syndicats de travailleurs, de la presse pour empêcher le déroulement du plan de réélection frauduleuse de Macky Sall au premier tour. Mieux, le C25 insiste particulièrement sur les coordinations de commune et de quartier notamment sur la participation de la jeunesse et des femmes. Ce, indique M. Camara, pour la mise en œuvre des mots d’ordre. Ce n’est pas tout. « Des missions d’instruction vont sillonner dans la semaine en cours les 14 régions du pays et la diaspora pour informer de manière exhaustive les militants et les populations et les instruire sur les mesures pratiques de résistance », déclare-t-il. Il annonce que le C25 va organiser une journée nationale d’action dont la date sera annoncée incessamment. En outre, Boubacar Camara et ses camarades exigent la libération immédiate et sans condition des citoyens incarcérés et l’arrêt des poursuites, dans le cadre de la lutte pour la défense de l’intégrité électorale. Egalement, le collectif de l’opposition demande au peuple sénégalais de considérer Macky Sall comme candidat éliminé de l’élection présidentielle du 24 février 2019 et de s’opposer par tous moyens au déroulement de sa campagne électorale.

Ngoya Ndiaye