Macky: «Il n’y aura pas de combat à Mbacké et à Touba »

Un grand meeting a été organisé, hier à Mbacké, par la coalition présidentielle Benno Bokk Yaakar. Il y avait une forte mobilisation des populations qui étaient venues remercier le Président pour ses réalisations à Touba. Prenant la parole à cette occasion, Macky Sall a déclaré que « cette mobilisation exceptionnelle a donné le ton pour cette campagne. Il ne peut y avoir de combat à Mbacké et à Touba. Je suis content et je remercie tous les responsables de cette zone. Nous comptons nous mobiliser jusqu’à la victoire finale au soir du 24 février 2019. Aux responsables de la coalition Benno Bokk Yaakar, vous avez montré que votre souhait c’est le développement du Sénégal. C’est pourquoi nous avons su garder cette coalition depuis 2012 ». Par ailleurs, le candidat de la coalition présidentielle a renseigné qu’ils ne sont pas en train de tâtonner. La preuve, ils ont fait des réalisations à Touba et quand ils auront un second mandat, ils vont contunuer. « Nous avons démarré notre campagne et le Sénégal doit choisir son président. Si on choisit un président, on doit voir sa vision et son souhait de développer le pays. Ici à Mbacké et à Touba, les gens sont fiers et contents de prendre L’autoroute Ila Touba. Après les élections, nous allons encore moderniser la ville sainte. Pour les jeunes, nous avons prévu un parc industriel et j’en ai discuté avec les hommes et les femmes d’affaires. J’ai prévu des bus urbains, non sans oublier la mise en place d’un espace numérique ouvert (ENO) à Mbacké, un domaine agricole communautaire », a-t-il aussi déclaré.

Cheikh Moussa SARR