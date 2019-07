Macky offre 20 millions aux Lions

Satisfait de la prestation de l’équipe nationale de football du Sénégal à la Can, le président Macky Sall a offert une prime de 20 millions de F CFA à chaque lion et à l’ensemble des membres du staff. Le chef de l’Etat a lui même fait cette annonce devant les lions qu’il recevait au palais de la République.

Le chef de l’Etat a également assuré que les lions on défendu de la plus belle manière les couleurs du pays à cette Can. « Toute la nation est fière de vous. », a-t-il adressé à Aliou Cissé et ses joueurs.