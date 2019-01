Macky ordonne le paiement anticipé des pensions de retraite

C’est une nouvelle qui réjouira certainement nombre d’agents de la Fonction publique. Le Chef de l’État, Macky Sall, a ordonné le paiement anticipé des pensions de retraite du mois de janvier 2019. En exécution de cette décision présidentielle, le ministère de l’Economie, des Finances et du Plan renseigne que « les pensions des agents de la Fonction publique seront payés à partir de ce jeudi 24 janvier 2019 ». « Le Ministre de l’Economie, des Finances et du Plan, Amadou Ba, a demandé aux services de la Direction générale de la Comptabilité publique et du Trésor de procéder par anticipation au paiement des pensions du mois de janvier à partir d’aujourd’hui 24 janvier par virement, et demain vendredi 25 janvier 2019 par caisse », fait savoir le ministère de l’Economie.