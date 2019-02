Macky présente son bilan et trace des perspectives

A mi-chemin de la campagne électorale, le Président Sall, candidat de la coalition Benno Bokk Yaakar, était au cœur du Sine-Saloum. Où étant, il a salué et remercié les hommes et les femmes des villes et des campagnes qui, selon lui, par dizaine de milliers, l’ont réservé un accueil spontané, chaleureux et enthousiaste, partout où il est passé. Suffisant pour lui dire que les populations ont adhéré à sa vision du futur, mais que le meilleur reste à venir.

Le Président sortant, Macky Sall, par ailleurs candidat de la coalition Benno Bokk Yaakar, poursuit sa campagne dans le Sine-Saloum. Il a quitté Kaolack, hier, pour se rendre à Gandiaye, puis à Birkelane en passant par Ngathie Naoudé, Kaffrine et Koungheul. Partout où il est passé depuis le début de la campagne, Macky Sall a été accueilli par une forte mobilisation. Ça a été le cas encore, hier à Gandiaye. Sur place, il a remercié les responsables locaux pour cette mobilisation, avant d’annoncer des projets dans l’avenir, notamment la construction d’un stade et d’une autoroute. « Je suis content de revenir ici pour renouveler le contrat de confiance qui nous lie. Vous savez que la route où nous sommes, aujourd’hui, nous causait beaucoup de difficultés. Mais, elle a été refaite et mieux, vous aurez une autoroute. Et 2000 personnes vont travailler sur cette autoroute et ce sera vos fils », a-t-il déclaré. Avant de poursuivre : « Gandiaye représente beaucoup pour moi. Je m’adresse à la jeunesse et aux femmes pour vous dire que nous sommes dans le temps de la jeunesse. Ce premier mandat que nous avons terminé était un mandat de rattrapage car, lors de ma prise de fonction, j’ai trouvé beaucoup de problèmes. Les délestages, les problèmes d’eau et de route, l’agriculture,… il a fallu rattraper tout cela. Donc, le second mandat sera pour la jeunesse. Nous allons vous faire des centres de formation professionnelle, créer de l’emploi et renforcer les capacités entrepreneuriales. La Der passera quand on aura systématisé les financements en faveur des jeunes et des femmes. Il y a d’autres programmes sportifs et culturels. Nous allons vous construire un nouveau stade et les écoles de football seront renforcées pour que vous ayez des El Hadji Diouf, des Sadio Mané ». S’exprimant justement par la même occasion, le double ballon d’or, El Hadji Diouf, a demandé de voter Macky Sall.