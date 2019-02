Macky présente ses condoléances à Sonko

1 mort et 17 blessés, c’est le bilan de l’accident qui s’est déroulé à hauteur du village de Kawaone, situé dans l’arrondissement de Kataba 1, dans le département de Bignona. C’est le bus qui transport des militants d’Ousmane Sonko, un des candidats à la course à la présidentielle, qui s’est renversé. Certains étaient dans le coma et d’autres dans un état critique. Venu présider un méga-meeting, hier à Koungheul, le candidat de la coalition Benno Bokk Yaakar a présenté ses condoléances au leader du Pastef. « On m’a annoncé un accident d’un bus qui transportait des militants du candidat Ousmane Sonko, dont le bilan est d’un mort et plusieurs blessés. Je profite de cette occasion pour lui présenter les condoléances, mais aussi, présenter mes condoléances à la famille éplorée », a dit Macky Sall qui, par la même occasion a lancé un appel à la prudence. « Nous sommes en période de campagne électorale et plusieurs personnes sont excitées. Les chauffeurs et les gens ne dorment pas beaucoup. C’est pour toutes ces raisons que je lance un appel à la prudence à l’endroit de tous les chauffeurs », a aussi dit le Président sortant.

Cheikh Moussa SARR