Macky répond à Idy: « Je n’ai pas peur d’adversaires »

L »opposition le décrit comme un « dictateur », qui a peur de ses adversaires. Le chef de l’État a répliqué ce vendredi, lors du lancement du Tome 1 de son ouvrage « Conviction Républicaine ».

« Tous les jours, on prétend qu’au Sénégal, c’est la dictature. Et on dit que le Président ne veut pas d’adversaires. Mais, je n’ai pas peur d’adversaires. Je me suis soumis à la sanction des sénégalais et tous les jours on juge mon action. Je n’ai pas peur d’être jugé. Je peux faire des erreurs comme tout humain, mais il faut que ce débat soit posé sur l’état de la nation », a craché Macky Sall.

Pour qui, il urge de se pencher sur les vrais problèmes des sénégalais. « Sur le plan social, tous les filets sociaux en faveur des populations démunies, de l’enfance, de personnes âgées, la Cmu, la carte d’égalité des chances pour lutter contre le handicap : tout ça, ce sont des politiques d’inclusion qui doivent être renforcées », a expliqué le chef de l’État.