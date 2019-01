Macky répond à Kilifa et Thiat

Macky Sall a réagi aux attaques des jeunes rappeurs de Keur Gui qui s’en ont pris violemment à lui n le traitant de « sai-sai ». « Nous voulons une jeunesse dynamique qu’il faut former et bien former. Non pas une jeunesse qui se met à insulter les chefs d’Etat. Ce n’est pas avec cela que l’Afrique va atteindre l’émergence », a déclaré Macky Sall. Il présidait hier l’ouverture de la conférence internationale sur l’émergence de l’Afrique. Pour Macky Sall, il faut une jeunesse qui s’implique dans la production et la créativité de la richesse et de valeur ajoutée.

Les ONG financiers des mouvements ont pris pour leur grade. Pour mettre fin à cela, Macky Sall invite les Chef d’Etat africains à prendre leurs responsabilités à travailler avec la société civile locale. Laquelle, indique-t-il, doit prendre tenir en compte de l’environnement car, rappelle-t-il : « nous ne sommes pas l’Europe, ni l’Amérique encore moins l’Asie. L’Afrique a ses réalités ».