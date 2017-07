Macky Sall à ses lieutenants sur la bataille de Dakar : «Je ne vous sens pas ! Vous allez gagner ou périr »

On n’aura pas tort de donner raison aux analystes qui disent que Macky Sall est un véritable politique et ne badine point avec les prochaines législatives du 30 juillet 2017. Lors d’une réunion consacrée à la bataille de Dakar pour les législatives du 30 juillet 2017, le patron de l’Apr a tenu un langage de vérité à ses partisans sur un ton ferme, stricte et les charge de gagner vaille que vaille la bataille de Dakar. Face à ses ministres qui détiennent la barque, dans les colonnes de l’Obs, Macky Sall prévient: « je ne vous sens pas, vous allez gagner ou périr ».

Très stricte, le président de l’Apr n’y va pas par quatre chemins pour mettre en garde ses partisans lors de la réunion consacrée à la bataille de Dakar aux élections législatives. Au palais, Macky Sall se veut clair face à l’inactivité de ses lieutenants politiques tels que le président de l’Assemblée nationale Moustapha Niasse, le Premier ministre Boun Abdallah Dionne, le ministre des finances Amadou Ba, le ministre de la Santé Eva Marie Coll Seck… : « je ne vous sens pas, à quelques jours de l’ouverture de la campagne ».

Force est de reconnaitre que même s’il est en prison, Khalifa Sall semble être le véritable adversaire du président de la République, autrement dit, l’absent le plus présent à cette réunion. «Je vous avertis : nous ne pouvons-nous permettre de perdre Dakar face à un candidat qui n’a pas sa liberté de mouvement. C’est inadmissible », prévient Macky à ses partisans. A cet effet, il réitère son envie de gagner la bataille à Dakar et met en garde : « Louy jot jotna mounouma dégue perte Dakar (c’est le moment ou jamais, je ne peux concevoir qu’on perde Dakar). Vous allez gagner ou périr ». Toujours dans cette dynamique, le cas échéants, il faudra donc chercher d’autres acteurs. Maintenant ne dormez pas sur vos lauriers, en vous disant que nous avons une majorité de maires dans les 19 communes d’arrondissement et nous allons gagner. Ce qui était valable à l’élection de ces maires en 2014, ne l’est forcément pas aujourd’hui », peste-t-il.

Safiyatou Diouf