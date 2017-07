AUDIO- Exclusif- Clèdor Sène dévoile sur Rewmi fm l’élément audio de sa conversation avec Pape Samba Mboup qui explique comment Macky a financè des listes pour frauder les élections

REWMI.COM- Ce que beaucoup redoutaient semble s’avérer. Macky Sall aurait financè beaucoup de listes en lice pour ces législatives. Clèdor Séne en a fait la révélation ce mercredi en conférence de presse. Dans un élêment audio que le conférencier a fait écouter aux journalistes et dont REWMI FM a reçu l’exclusivitè, Pape Samba Mboup explique comment Macky Sall leur a proposè de les aider à crèer leur propre liste. Le Chef de l’Etat a un projet de gouvernement élargi avec les listes qu’il a financèes si l’on en croit le colistier de Farba Senghor. Dans cette entretien Pape samba Mboup a cité ceux qui sont avec lui notamment Aida Mbodj, Mamadou Lamine Massaly, Amadou Diarra, Abdoulaye Faye Condeto Niang et mème Samuel Sarr; et tous savent que c’est Macky qui finance puisqu’ils reçoivent tous 500 mille fr par mois du président de la République

Clèdor tient à prèsent un point de presse pour entrer dans les dètails. Nous suivons cette rencontre pour vous.