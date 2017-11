Macky Sall appelle à allier défense nationale et coopération internationale pour garantir la paix

La défense du territoire national ne suffit plus pour garantir la paix et la sécurité des Etats, dans le contexte actuel marqué par « la menace terroriste », estime le président Macky Sall, qui appelle à recourir en même temps à la coopération internationale.

« Face à ces périls, la défense du sanctuaire national à elle seule ne suffit plus pour garantir la paix et la sécurité au sein de nos Etats », a dit M. Sall lors de la célébration de la Journée des Forces armées sénégalaises, au camp Dial-Diop, à Dakar.

« Le nous collectif et solidaire doit prendre le pas sur le moi individualiste. A l’évidence, l’approche globale et la coopération internationale sont les plus appropriées pour endiguer, voire éradiquer ce fléau (le terrorisme, Ndlr) qui sape et annihile nos efforts de développement », a-t-il suggéré.

Macky Sall a rendu hommage aux Forces armées sénégalaises, qui sont « au service de la paix et de la stabilité » du Sénégal et d’autres pays.

La Journée des Forces armées est célébrée dans toutes les régions du pays. Cette année, les célébrations portent sur le thème : « La contribution des Forces armées sénégalaises à la paix et à la stabilité internationale ».