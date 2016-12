Macky Sall Docteur Honoris Causa de la Cnam : « Je suis heureux d’avoir croisé le chemin d’un Juste »

Au troisième jour de sa visite d’Etat en France, le président Macky Sall a été fait, hier, Docteur Honoris Causa du Conservatoire national des arts et métiers (Cnam) de Paris fondé en 1794 par l’abbé Grégoire.

La distinction, une des plus prestigieuses, est décernée par l’Enseignement supérieur en France à une personnalité étrangère pour s’être illustrée dans le domaine de la recherche, la science ou la politique ou tout autre domaine allant dans le sens du progrès de l’Humanité. D’origine américaine, la distinction a été introduite en France par le président Raymond Pointcarré.

L’amphithéâtre du Conservatoire, pour la circonstance, a fait le plein de responsables de la diaspora sénégalaise restée constante dans sa mobilisation du début, en présence de la présidente du Conseil économique, sociale et environnementale (Cese), Aminata Tall, de ministres parmi lesquels Mary Teuw Niane, ministre de l’Enseignement supérieur, de diplomates et ambassadeurs, ainsi que des hauts responsables et étudiants en Arts et Métiers.

Humanisme, éthique…

Dans son allocution de bienvenue, l’administrateur du Cnam, Olivier Faron, a chaudement remercié le président de la République d’avoir honoré de sa présence la cérémonie et surtout d’avoir accepté de recevoir la distinction. Il a justifié le choix du président Macky Sall par un ensemble de valeurs au plan humain, éthique, morale et professionnel et surtout pour son engagement résolu pour le développement du Sénégal avec un accent particulier sur la science et la technologie.

Il a rappelé que le Conservatoire compte 8.000 étudiants étrangers, avant de se féliciter de la convention à signer avec le Sénégal pour accueillir et former des étudiants sénégalais, de même que la formation continue des adultes en quête de perfectionnement pour accompagner notre pays dans son développement. Le secrétaire d’Etat français chargé de la Formation, Thierry Mandon, au nom du président François Hollande, a rappelé le cursus académique scientifique du président Macky Sall et loué son engagement économique et social pour le développement du Sénégal, en droite ligne des idéaux du Cnam.

Il a rappelé que le fondateur du Conservatoire, l’abbé Grégoire, a été un homme des « justes causes », luttant contre l’esclavage et pour les droits humains et la promotion des hommes par l’éducation et la formation aux Arts et Métiers. Il a indiqué que dans le sillage de la formation scientifique du président Macky Sall, l’abbé Grégoire a été homme de sciences aussi, ayant un sens aigu de l’observation, une qualité nécessaire pour conduire les changements. Ce sens de l’observation anime aussi le président Sall, cadre de premier plan dans la recherche énergétique, a-t-il dit, pour conduire le Sénégal au développement.

Cet engagement patriotique du président s’est déclaré dès le bas âge dans son cursus académique par un sens de l’observation, de l’analyse et de la recherche de sens pour la promotion de son pays, a-t-il ajouté. Il a indiqué que le président a mis l’enseignement en première ligne de sa politique de développement en élargissant la carte universitaire, en promouvant la formation professionnelle par un financement de près de 459 millions d’Euros en cinq ans. Il a rappelé aussi la relance du Grand prix du chef de l’Etat pour les Arts et Lettres, entre autres mesures audacieuses pour la promotion des ressources humaines pour le développement.

Reconnaissance au Conservatoire

Le président de la République Macky Sall a, au nom du peuple sénégalais, exprimé ses remerciements et reconnaissance au Conservatoire et mis l’accent sur la « trajectoire lumineuse du Cnam, un Enfant des Lumières avec l’Homme s’élevant par la foi et la science ». Il a dit rester humble en pensant aux brillants Esprits des Lumières, notamment à l’abbé Grégoire qui a mis sur pied ce centre, il y a plus de deux cent ans, pour la formation au travail qui libère l’Homme. Il a indiqué que l’histoire a démontré qu’il a été des Justes et a été du bon côté de l’Histoire, en interpellant la conscience des propriétaires de St Domingue sur l’injustice que constitue l’esclavage.

Revenant à une époque plus récente, le président Sall a rappelé que c’est le Cnam qui a formé le Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne, soulignant que ses formateurs lui ont fourni un « bon Premier ministre ». Il a souligné la pertinence du Conservatoire dans la formation initiale et continue dans un monde en perpétuelle mutation et précisé que la qualité du développement reste tributaire de la qualité des ressources humaines.

Le président de la République a longuement insisté sur la formation des ressources humaines pour le Plan Sénégal émergent (Pse) qui, d’un taux de croissance actuel de 6,5 %, vise à l’horizon 2035 un taux d’au moins 7 %. Il a insisté sur la nécessité d’avoir des ressources humaines de qualité pour porter le projet.

Il a déclaré, dans ce cadre, avoir demandé une augmentation du volume des enseignements dans les séries scientifiques et mis en place un Institut des métiers du pétrole et du gaz à Diamniadio. Il a conclu en indiquant qu’en « quête d’émergence, il est heureux d’avoir croisé le Chemin d’un homme des Lumières », se référant à l’abbé Grégoire.

Le Soleil envoyé spécial, Alassane DIAWARA