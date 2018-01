Macky Sall en Guest star à l’investiture du Président George Weah

REWMI.COM- Le Président Macky Sall a été distingué parmi plusieurs Chefs d’Etat étrangers et Africains présents ce lundi à Morovia pour la cérémonie d’investiture du nouveau Président du Libéria Georges Weah. Parmi eux, on pouvait noter le Guinéen Alpha Condé, président en exercice de l’Union africaine, Faure Gnassingbé du Togo, le Ghanéen Nana Akufo-Ado, Ali Bongo du Gabon, le Congolais Denis Sassou-Nguesso, et le Malien Ibrahim Boubacar Keïta. Nos confrères de Rfi.fr informent que le Chef de l’Etat du Sénégal a été reçu en tête à tête juste avant l’investiture par son homologue. Georges Weah l’a remercié pour « ses conseils durant la campagne ». La présence de Macky Sall à cet événement si l’on en croit un communiqué de la Présidence de la Republique, « s’inscrit dans la logique des excellentes relations d’amitié et de coopération qui lient le Sénégal et le Libéria ». George Weah, élu le 26 décembre 2017, succède à Ellen Johnson Sirleaf. Macky Sall est attendu à Dakar aujourd’hui même.