Macky Sall gracie 541 détenus

Au total 541 détenus condamnés pour des infractions diverses, le vol de bétail exclu, ont bénéficié d’une grâce présidentielle en perspective du nouvel an, a-t-on appris du ministère de la Justice.

« Par décret numéro 2017-2321 du 29 décembre 2017, le Chef de l’Etat, Son Excellence le Président Macky SALL, a accordé la grâce à cinq cent quarante et une (541) personnes condamnées pour des infractions diverses et incarcérées dans différents établissements pénitentiaires du Sénégal », rapporte un communiqué.

« Avec la recrudescence du vol de bétail, ajoute-t-il, le Président de la République n’a pas jugé adéquat d’élargir la décision de grâce aux auteurs de telles infractions ».

Selon le communiqué, le chef de l’Etat, de cette manière, « reste fidèle à son engagement résolu à donner une seconde chance à une catégorie de citoyens momentanément en conflit avec la loi ».

« Sont concernés quatre cent douze (412) bénéficiaires de remises totales de peine, quatre-vingt-douze (92) remises partielles, vingt et une (21) commutations de peines, treize (13) personnes âgées de moins de 18 ans, deux (02) âgées de plus de 65 ans et un (01) grand malade », détaille la même source.